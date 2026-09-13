Москва13 сен Вести.Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказала, как появилась песня "Спасибо, родная".

Эту песню принес Витя Резников (советский композитор – прим. ред.) к нам домой. И я просто присутствовала при зарождении, можно сказать, этой песни. Виктор Резников, конечно, написал ее своей жене, у них тоже сын и дочь, он написал для нее. Мы дружили, у нас тоже сын и дочь, поэтому это семейная песня и нашей семьи, и Виктора Резникова, и всех семей, в которых есть дети. И я помню, как Виктор к нам приходил и написал эту песню. И очень скоро после этого, к сожалению, он погиб в автомобильной катастрофе. А песня, конечно, великолепная, настоящая