Москва13 сенВести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что даже спустя больше 40 лет брака он иногда срывается на жену Ларису Луппиан. Об этом актер рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Боярский пояснил, что в их семье бывают эмоциональные споры.
Конечно, мы эмоциональная семья. Мы срываемся друг на друга, орем иногдауточнил артист
Луппиан поправила мужа, сказав, что он срывается чаще, а она себе этого не позволяет.
Всякое бывает. Но мы же эмоциональные люди. Лариска на меня очень кричит сильно. Я тоже бывает срываюсьпояснил Боярский
Артист добавил, что в любой подобной ситуации супруги стараются перевести все в шутку, и юмор помогает им справляться с разногласиями.