Боярский и Луппиан поспорили об эмоциях в семье

Боярский рассказал об эмоциональных спорах с Луппиан Боярский и Луппиан поспорили об эмоциях в семье

Москва13 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что даже спустя больше 40 лет брака он иногда срывается на жену Ларису Луппиан. Об этом актер рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Боярский пояснил, что в их семье бывают эмоциональные споры.

Конечно, мы эмоциональная семья. Мы срываемся друг на друга, орем иногда уточнил артист

Луппиан поправила мужа, сказав, что он срывается чаще, а она себе этого не позволяет.

Всякое бывает. Но мы же эмоциональные люди. Лариска на меня очень кричит сильно. Я тоже бывает срываюсь пояснил Боярский

Артист добавил, что в любой подобной ситуации супруги стараются перевести все в шутку, и юмор помогает им справляться с разногласиями.