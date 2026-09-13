Москва13 сен Вести.Артист Михаил Боярский сначала не решался сделать предложение своей жене Ларисе, и на этот шаг его подтолкнул российский актер Анатолий Равикович. Об этом Боярский рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Я уже ухаживал за Ларисой и боялся решиться на серьезный поступок, на женитьбу. И Анатолий Юрьевич подошел ко мне и сказал: "Мишка, воспринимай меня как хочешь, но лучше жены, чем Лариса, ты в жизни не найдешь". Это была последняя капля, которая решила мою судьбу, и я предложил Ларисе пожениться. Вернее, наоборот, Лариса сказала: "Давай, либо женимся, либо расстанемся". Но я, конечно, расставаться не хотел. И мы пошли в ЗАГС, и никакой свадьбы у нас не было, нам поставили штампы сказал он

Ранее Боярский рассказал, что целиком поддерживал идею возвращения Санкт-Петербургу его исторического названия в 1991 году. Артист очень благодарен тогдашнему мэру города Анатолию Собчаку за то, что это произошло.