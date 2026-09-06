Москва6 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что целиком поддерживал идею возвращения Санкт-Петербургу его исторического названия в 1991 году и очень благодарен тогдашнему мэру города Анатолию Собчаку за то, что это произошло. Своим рассказом Боярский поделился в интервью ИС "Вести".

В 1991 году 54% жителей Ленинграда высказались на референдуме за возвращение городу первоначального названия - Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 года оно было возвращено указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Это была идея Анатолия Александровича Собчака, и, конечно, я был на его стороне, потому что если меня назвали Миша, трудно представить себе, чтобы меня звали Володя. С какой стати? Мама назвала меня Миша - значит, так и надо звать. То же самое с Санкт-Петербургом. Так назвал Петр — город Санкт-Петербург, и переименовывать его вряд ли кто имеет право. Кто имеет право переименовать отца города Петра Первого, который назвал его Санкт-Петербург? Конечно, Собчак ухватился за эту идею. Несколько раз пытались поменять памятник Ленину на памятник Петру в нашем городе, но это случилось благодаря Анатолию Александровичу Собчаку, я целиком и полностью поддерживал его. И, конечно, Санкт-Петербург — это родное имя нашего города. И выглядит он не как Ленинград, а как Санкт-Петербург. Это достояние наше, петербуржцев, всех коренных жителей, что мы живем в городе, который сам Петр Первый назвал Санкт-Петербург. Спасибо Анатолию Александровичу Собчаку за то, что он вернул нашему городу настоящее, достойное его имя сказал Боярский

По его словам, название Санкт-Петербург - отражение города.

Санкт - "Святой" - Петербург. Он такой и есть. Каждый дом говорит о том, что это Санкт-Петербург. Новые постройки могут быть и Ленинградом, и как угодно, но центр города - это, конечно, Санкт-Петербург. И когда сегодня приезжают туристы, они приезжают не в Ленинград - они приезжают в Санкт-Петербург. Я родился в Ленинграде, учился в Ленинграде, работал в Ленинграде, но в душе всегда знал, что я работаю в городе, который сделал Петр. Спасибо ему большое. Мой Санкт-Петербург всегда в моей душе, с моими родными, близкими и друзьями заявил Боярский

Артист также описал атмосферу в городе во время голосования о возвращении исторического названия.

Это было объединение всех людей, горожан в том, что случилось то, чего все ждали. Это - город Санкт-Петербург, и все были за это. Против было очень мало людей. Были, конечно, которые говорили - нет, это Ленинград, это город, который прошел войну, революцию и так далее. Но все равно большинство - и, конечно, молодежь - были за Санкт-Петербург. И слава богу сказал Боярский

Также о своей радости по поводу возвращения Санкт-Петербургу исторического названия рассказал ИС "Вести" художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.