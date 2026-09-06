Москва6 сен Вести.Исполнилось 35 лет со дня, когда Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. О своей радости от этого события в сентябре 1991 года рассказал в интервью ИС "Вести" художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.

По его словам, сам он не принимал непосредственного участия в тех событиях, так как находился за границей.

Я как раз находился в Германии - в Вайкерсхайме, как сейчас помню. Там был концерт, и пришло сообщение - как раз сказали, что решением российского правительства Ленинград переименован в Санкт-Петербург. И все очень бурно это приветствовали - и я в том числе, несмотря на то, что я воспитанник Советского Союза рассказал Ролдугин

По словам музыканта, он, как многие люди его поколения, был "воспитан на Петербурге".

Ведь все мы воспитаны на литературе, на Пушкине, на Лермонтове - не перечислить это все. И воспитаны на Петербурге, когда еще не было вот этих революционных ужасов, когда не было крови, когда не было политических каких-то измен, вот этой сложной политики - я потом интересовался, как это все происходило. Но ореол пушкинского Петербурга, Чайковского, белых ночей, зимних ночей, этой осени петербургской - когда я понял, что это вернется опять, хотя бы в названии, я был этому очень рад поделился Ролдугин

В 1991 году 54 % жителей Ленинграда высказались на референдуме за возвращение первоначального названия города - Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 года оно было возвращено указом Президиума Верховного Совета РСФСР.