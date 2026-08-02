Москва2 авгВести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что игроки и фанаты футбольного клуба "Зенит" не должны обижаться на то, что их называют "бомжами". Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС.
По его словам, главное, что "Зенит" является самым титулованным клубом в истории России.
У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА – "кони", "Спартака" – "мясо". Главное, что "Зенит" – чемпион. Опять и сновасказал Беглов
Также он отметил, что у сине-бело-голубых сейчас самый лучший стадион в Европе.
Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактомподытожил Беглов
17 мая 2026 года "Зенит" стал чемпионом России в рекордный 11-й раз.