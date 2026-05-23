Милонов не согласен с идеей назвать улицу в Петербурге в честь Сергея Семака

Москва23 мая Вести.Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отрицательно отозвался об идее назвать улицу в Санкт-Петербурге в честь главного тренера ФК "Зенит" Сергея Семака. Об этом сообщает канал "Спорт День за Днем".

Это ерунда, не надо этого делать. Человек выполняет свою работу, это хорошо, но не надо доходить до сумасшествия приводятся слова политика

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" выиграл у "Ростова" со счетом 1:0 и стал чемпионом.

В итоге "Зенит" набрал 68 очков, став 11-кратным чемпионом России.