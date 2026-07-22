"Я почувствовал город": почему Борис Эйфман остался жить и творить в Петербурге Балетмейстер Эйфман рассказал, почему остался жить и творить в Санкт-Петербурге

Москва22 июл Вести.Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман в интервью ИС "Вести" признался, что остался жить и развивать балетную школу именно в Петербурге, потому что почувствовал духовную близость с городом.

В 1977 году Борис Эйфман основал Ленинградский новый балет, который впоследствии менял лишь названия, но всегда демонстрировал живые, честные и драматичные постановки. В 80-е балетмейстеру пришлось нелегко. Его не выпускали за границу, когда вся труппа выезжала на гастроли, провоцировали на эмиграцию, запрещали спектакли.

Мое существование как художника в Ленинграде, в Санкт-Петербурге чрезвычайно важно. Я действительно поражаюсь своей интуиции. В годы гонений и искушения, меня же приглашали, я сохранил себя и сохранил свой театр именно в Петербурге, это, конечно, моя интуиция… Я тогда понимал, что я должен жить и творить именно в этом городе. Не в Москве, не в Нью-Йорке, не в Париже, именно в Санкт-Петербурге. Это трудно объяснить, потому что я почувствовал этот город, когда мне было 15 лет, я приехал из провинции в Ленинград и вдруг почувствовал какую-то необыкновенную духовную близость поделился хореограф

Театру удалось справиться со всеми трудностями, а Эйфману - создать уникальную методику.

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Свой юбилей балетмейстер встретил глубоко личной постановкой – на сцене Александринского театра "Страсти по Мольеру". Французский драматург – близкий для хореографа художник, который также десятилетиями развивал свой авторский театр.