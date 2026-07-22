Москва22 июл Вести.Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман – важная часть театральной истории Петербурга, в том числе Эрмитажа, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью ИС "Вести".

Борис Яковлевич [Эйфман] – это постоянный праздник Петербурга и Ленинграда. Он выступает в очень многих театрах. Эйфман – часть нашей театральный истории [Эрмитажа]. Это важно для него и для нас отметил Пиотровский

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Народная артистка России, ведущая солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова рассказала о восхищающей работоспособности балетмейстера, отметив, что он своим примером заряжает всех артистов.