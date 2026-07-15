Хореограф Борис Эйфман рассказал о своих будущих проектах Хореограф Борис Эйфман планирует создать спектакль для детей и балет о Петре I

Москва15 июл Вести.Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета, народный артист России Борис Эйфман мечтает создать спектакль для детей, а также написать балет о Петре Первом. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

У меня сейчас две мои, так сказать, мечты – это сделать спектакль для детей, который бы действительно открыл детям, что такое балет, сделать маленьких моих зрителей балетоманами на всю жизнь. А второй проект – это очень такой серьезный балет, очень, наверное, сложный для меня. Это балет о Петре Первом: его жизнь, его судьба, его трагедии, его величие рассказал Эйфман

С 14 июля по 2 августа в Москве проходят масштабные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета. В честь 80-летия художественного руководителя театра Бориса Эйфмана москвичам и гостям столицы покажут постановки из своего репертуара. Среди наиболее ожидаемых – "Анна Каренина", "Преступление и наказание", "Эффект Пигмалиона" и "Чайка. Балетная история".

Борис Эйфман отметит 80-летие 22 июля. В программе празднования юбилея, помимо московских гастролей, запланировано несколько мероприятий в Санкт-Петербурге. В июле и августе труппа театра даст спектакли в Александринском театре, а во второй половине сентября на той же сцене запланированы гала-концерты.