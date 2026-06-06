Москва6 июн Вести.Московская государственная академия хореографии решила отметить 250-летие Большого театра раньше, чем сам театр начал официальные торжества и посвятила этому событию выпускной концерт. Об этом информационной службе "Вести" рассказала прима-балерина Большого театра, ректор МГАХ Светлана Захарова.

Захарова объяснила, почему академия решила посвятить концерт юбилею главного театра страны и подчеркнула глубокую связь между академией и театром.

Мы, наверное, первые в Большом театре, кто посвящает вечер юбилею Большого театра. Сам Большой театр еще официально не начал его отмечать, а мы решили его отметить, потому что театр начинается со школы. И наша школа старше Большого театра. И поэтому я подумала, что это будет очень правильно и очень значимо для нашей академии – сегодняшний концерт посвятить юбилею, 250-летию Большого театра. Мне хотелось сделать что-то такое грандиозное, чтобы зрители увидели весь масштаб нашей школы. Около 200 детей сегодня выйдет на сцену. Мы назвали это парад – шествие от самых маленьких, от первоклассников до выпускников, которые выйдут уже в конце. Их сразу будет заметно, они будут по-другому одеты, у них будут уже короны на головах. Поэтому это такое важное событие для школы, для академии рассказала Захарова

Ранее Захарова рассказала, что поставила перед учениками задачу максимально много выступать на сцене, поскольку, когда она заняла пост ректора, была шокирована тем, что многие дети за годы обучения низа разу не участвовали в концертах.