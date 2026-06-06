Ректор МГАХ поставила ученикам задачу как можно больше выступать на сцене Ректор МГАХ Захарова поставила ученикам задачу больше выходить на сцену

Москва6 июн Вести.Ректор Московской государственной академии хореографии Светлана Захарова поставила перед учениками задачу максимально много выступать на сцене, поскольку была удивлена тем, что многие дети за годы обучения ни разу не участвовали в концертах. Об этом Захарова рассказала информационной службе "Вести".

Ректор академии пояснила, что, когда заняла эту должность, начала изучать, что танцуют дети и как часто выступают.

Ко мне подходили педагоги перед концертом и говорили: "Светлана Юрьевна, вы очень сильно не ругайте, но эта девочка впервые вышла на сцену, впервые за 8 лет". То есть, обучившись 8 лет этой профессии, ребенок ни разу не выступал на сцене. И я, честно говоря, была очень шокирована этой новостью, и таких детей было очень много. Поэтому я поставила себе цель и задачу максимально много выходить на сцену. Вот готовы – не готовы, неважно. Мы делали много просмотров, делали замечания. Дети с педагогами шли в репетиционные залы, исправляли, потом концерты рассказала Захарова

Она также поделилась результатами такого подхода, отметив, что дети постепенно раскрепощаются, а страх и зажатость уходят, особенно после гастрольных поездок.

Я видела, как дети от каждого концерта к концерту, к прогонам, к просмотрам – они раскрепощаются, они раскрываются, они становятся маленькими, но артистами уже. Вот эта зажатость и страх – они начали пропадать. И, конечно же, большое количество гастролей, на которые мы смогли съездить в этом году и в прошлом году, – это тоже большой опыт для детей. Я помню, как после первых гастролей – конечно, не вся академия поехала, но та часть детей, это было большое количество, около ста человек – и эти дети вернулись совершенно с другими глазами. Они совершенно с другим подходом вернулись в академию сообщила Захарова

Захарова с 2024 года исполняла обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, а в апреле 2026 года заняла ректорский пост.