Москва15 мая Вести.Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении народного артиста России Александра Тихонова художественным руководителем – директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Занимавшая ранее эту должность Елена Щербакова переходит на позицию президента ансамбля, пояснила она.

Елена Щербакова, отметила министр, продолжит на новом посту активно участвовать в жизни этого творческого коллектива.

Любимова также сообщила, что Александр Тихонов занимается хореографией с 4 лет. Он обучался в Московской государственной академии хореографии, а затем – в училище при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Артистом ансамбля Тихонов является с 2000 года.