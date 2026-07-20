Москва20 июл Вести.Новый ректор Московской сельскохозяйственной академии (МСХА) имени К. А. Тимирязева Вячеслав Лукомец считает своей главной миссией помочь учебному заведению стать лучшим вузом страны. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Лукомец уже руководил МСХА им. К.А. Тимирязева в 2015-2016 годах, а теперь вновь стал ректором академии.

Мне кажется, моя главная миссия — сделать из лучшего аграрного вуза лучший вуз по образованию и науке в целом в стране. Есть такая задача со стороны министра сельского хозяйства Оксаны Николаевны [Лут], есть такой запрос от коллектива. Поэтому будем двигаться в этом направлении, развивать образование, науку и все, что связано с процветанием нашего студенчества, чтобы они у нас выросли хорошими, активными, здоровыми, патриотически настроенными и способными решать все задачи, которые им страна доверит сказал Вячеслав Лукомец

Его предшественник - академик РАН, доктор сельскохозяйственных и экономических наук Владимир Трухачев - покинул пост ректора в связи с истечением срока контракта. В интервью ИС "Вести" он отметил: сегодня в Тимирязевской академии учатся совсем другие студенты, нежели ранее.

Другой студент стал в Тимирязевской академии! Во-первых, их, ребят, стало много - уже не 11 300 человек, а 17 500. А в этом году мы очень бы хотели принять 7 700, а не 1 370, как было, со средним баллом 75. Вот какие сегодня пойдут продуктивные студенты после окончания бакалавриата и магистратуры в сельскохозяйственное производство. Вот это - важно подчеркнул Трухачев

Он также отметил успехи студентов Тимирязевки не только в учебе, но и в спорте.

И то, что мы сегодня лучшие среди аграрных вузов по спорту и вторые по спорту в городе Москве - это уже прекрасно… Это уже мощь. Поэтому для нас было и остается: здоровый, красивый, молодой, энергичный студент Тимирязевской академии, который может покорять любые вершины нашей науки и образования добавил Владимир Трухачев

России необходимо развивать свои территории и создавать больше рабочих мест в селах, заявил ранее в интервью ИС "Вести" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.