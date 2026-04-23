Москва23 апрВести.Никита Анисимов и Станислав Прокофьев назначены ректорами Высшей школы экономики и Финансового университета при правительстве РФ соответственно на новые пятилетние сроки.
Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национально-исследовательский университет "Высшая школа экономики" сроком на 5 летговорится в тексте документа, который приводит "Интерфакс"
Аналогичным распоряжением премьер-министра Прокофьев назначен сроком на 5 лет ректором Финансового университета.