Симоньян впервые за два года станцевала на публике

Симоньян прилетела в Краснодар и впервые за два года потанцевала Симоньян впервые за два года станцевала на публике

Москва7 мая Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о визите в Краснодар и рассказала, что впервые за длительное время снова станцевала.

По ее словам, событие произошло во время поездки в родной город, куда она прибыла для участия в детском конкурсе казачьей песни, организованном Всероссийским государственным университетом юстиции.

С декабря 24-го года я танцевала первый раз написала Симоньян

Она уточнила, что к танцу также присоединилась ректор университета Ольга Александрова.

Ранее главред RT уже делилась личными публикациями в соцсетях, включая комментарии о событиях в своей семье и профессиональной деятельности.

В апреле Симоньян рассказывала, что причиной ее онкологического заболевания стали нервы и постоянные переживания.