Москва7 маяВести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о визите в Краснодар и рассказала, что впервые за длительное время снова станцевала.
По ее словам, событие произошло во время поездки в родной город, куда она прибыла для участия в детском конкурсе казачьей песни, организованном Всероссийским государственным университетом юстиции.
С декабря 24-го года я танцевала первый разнаписала Симоньян
Она уточнила, что к танцу также присоединилась ректор университета Ольга Александрова.
Ранее главред RT уже делилась личными публикациями в соцсетях, включая комментарии о событиях в своей семье и профессиональной деятельности.
В апреле Симоньян рассказывала, что причиной ее онкологического заболевания стали нервы и постоянные переживания.