Костин: проект театра для детей в Москве планируем запустить в 2027 году

Костин рассказал о проекте театра, где будут играть дети Костин: проект театра для детей в Москве планируем запустить в 2027 году

Москва8 июн Вести.В первом квартале 2027 года в Москве при поддержке ВТБ будет запущен детский театр "АЯ-театр", в котором актерами будут дети. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Мы в Москве планируем на территории Петровского парка детский театр. Он называется "АЯ-театр". Это будет театр для детей, где будут играть дети. Там будут и репетиционный зал, и [зрительный] зал на 200 человек. Не очень большой [проект]. На базе драмстудии, где примерно 100 детей, мы создадим такой театр рассказал Костин

Репертуар этого театра планируется дополнить постановками студентов театральных учебных заведений Москвы.

Хотим дополнить его [репертуар] спектаклями, которые будут ставить студенты театральных вузов города Москвы, чтобы сделать проект центром привлечения молодежного театрального искусства. Пускай из других городов приезжают. Это наш проект, который мы планируем запустить в Москве в первом квартале следующего года отметил Костин

Ранее Андрей Костин анонсировал новые проекты ВТБ в Петербурге на ближайшие семь лет.