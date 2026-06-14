Москва14 июнВести.Кубинский национальный балет планирует выступить в Большом театре в Москве и Мариинском театре в Санкт-Петербурге в сентябре, рассказала прима-балерина и генеральный директор балета Вьенгсай Вальдес в интервью ИС "Вести".
Прима-балерина была приглашена на прием в российское посольстве в Гаване по случаю Дня России.
Мы рассчитываем, что в сентябре Национальный балет Кубы выступит немного-немало на сцене Большого и Мариинского [театров]сообщила Вальдес
Она добавила, что Куба действительно переживает непростой момент, что приводит к еще большему политическому напряжению и бьет по жителям.
В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой, которая сейчас находится в топливной блокаде из-за санкций США. Мероприятие приурочили ко дню рождения кубинских революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары.