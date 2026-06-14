Автопробег в знак солидарности с Кубой прошел в Москве

Десятки машин с флагами Кубы проехались по Москве в знак солидарности с островом Автопробег в знак солидарности с Кубой прошел в Москве

Москва14 июн Вести.В Москве прошел автопробег в знак солидарности с Кубой, которая сейчас находится в топливной блокаде из-за санкций США. Мероприятие приурочили ко дню рождения кубинских революционеров Антонио Масео и Эрнесто Че Гевары.

Призываем продолжать оказывать нам поддержку конкретными мерами заявила первый секретарь посольства Кубы в Москве Ана Лурдес Гонсалес Вильчес, ее слова приводит РИА Новости

Дипломат уточнила, что речь идет в том числе о сборе медикаментов, проведении культурных и образовательных обменов, а также выражении публичной позиции в поддержку острова Свободы.

Ранее стало известно, что Россия окажет поддержку Кубе в виде доставки продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы ООН.