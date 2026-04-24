Россия передала Кубе партию медикаментов в рамках гуманитарной помощи Россия передала Кубе партию гуманитарной помощи с медикаментами

Москва24 апр Вести.На Кубе состоялась передача гуманитарного груза с медикаментами, подготовленного правительством Санкт-Петербурга. В церемонии участвовал посол России на Кубе Виктор Коронелли, сообщает посольство России в своем Telegram-канале.

Медикаменты переданы министерству здравоохранения Кубы.

Сложная обстановка на Кубе является следствием многолетней экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. Такая политика Запада наносит ущерб здоровью и благополучию жителям Кубы, отметил Коронелли.

Передача этой партии медикаментов - не просто акт гуманитарной помощи, а еще одно яркое свидетельство тех глубоких и исторических дружеских связей, которые объединяют Россию и Кубу подчеркнул посол

Россия решительно выступает против любых способов давления и придерживается мнения, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать путь развития, заявил Коронелли.

В марте на Кубу прибыл российский танкер "Анатолий Колодкин", который доставил 100 тыс. тонн нефти. В апреле нефтепродукты, произведенные из российского сырья, начали распределять по всему острову. Нефтепродукты помогут значительно облегчить обстановку на острове в условиях введенной США энергетической блокады.