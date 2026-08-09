Делегация Общественной палаты РФ посетит Кубу с гуманитарно-культурной миссией Делегация Общественной палаты России доставит на Кубу гуманитарную помощь

Москва9 авг Вести.Делегация Общественной палаты (ОП) России посетит Кубу с рабочим визитом 11-16 августа и доставит на остров гуманитарную помощь на фоне социально-экономического кризиса, охватившего Кубу, сообщает ТАСС.

Визит приурочен к памятным мероприятиям по случаю 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро. Кроме того, делегация посетит 34-ю Гаванскую международную книжную ярмарку, где российская сторона выступает почетным гостем.

Первый зампред комиссии ОП по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Никита Анисимов отметил, что ключевой целью поездки станет передача гуманитарной помощи жителям Кубы, которая испытывает экономические сложности из-за санкционного давления США.

В частности, делегация передаст кубинской стороне медицинские аптечки, продовольствие, кондитерские изделия, автономные источники электроэнергии и электронные накопители.

Такой жест солидарности - это не просто материальная поддержка, но и пример оказания прямой гражданской взаимопомощи приводит ТАСС слова Анисимова

В культурной части визита примет участие скрипач, замглавы комиссии ОП по развитию креативных индустрий Петр Лундстрем. На 16 августа намечен его концерт классической музыки в Гаване.

Кроме того, российские общественники проведут встречи с кубинскими коллегами. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и совместные проекты, способствующие укреплению связей между Кубой и Россией.

Посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес выразил России благодарность за поддержку в трудные моменты.