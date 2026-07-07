Посол Кубы в РФ: у нас всегда была поддержка России

Посол Кубы поблагодарил Россию за поддержку в трудные моменты Посол Кубы в РФ: у нас всегда была поддержка России

Москва7 июл Вести.Кубинцы благодарны России за оказываемую поддержку. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Энрике Орта Гонсалес.

Мы рассчитываем на поддержку России не только сейчас, когда тяжелая ситуация. И у нас всегда была поддержка из России, поэтому мы всегда выражаем нашу благодарность России за то, что она делает для нас сказал он

Дипломат отметил, что куба сейчас переживает непростой период, однако намерена справиться с трудностями.

Во вторник, 7 июля, в Госдуме открылась выставка к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро. Энрике Орта Гонсалес на церемонии открытия оценил то, что Россия продолжает чтить память бывшего президента Кубы.

Фидель Кастро – это человек высокой личности, человек с глубоким достоинством. Все это - то, что мы получили от Советского Союза. Потому что отношения между Кубой и Советским Союзом были тесными. Мы понимали друг друга, как мы должны защищать нашу независимость, наш суверенитет. И мы продолжаем помогать друг другу. Поэтому на этой выставке видно, как Россия еще продолжает это наследие Фиделя здесь, в России заявил Энрике Орта Гонсалес

Ранее стало известно, что Куба столкнулась с третьим общенациональным отключением электроэнергии с начала 2026 года. По сведениям The Guardian, порядка 10 миллионов кубинцев остались без света.