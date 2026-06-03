Москва3 июн Вести.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил кубинского революционера Рауля Кастро с 95-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в соцсети X.

Российский политик подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий Кастро оставался верен делу революционной борьбы.

Несмотря на давление со стороны врагов Кубы, товарищ Рауль и его свободолюбивый народ воплощают стремление к обретению независимости и права самостоятельно определять свой путь написал Медведев

Рауль Кастро руководил Кубой с 2008 по 2018 год и до сих пор сохраняет за собой статус одной из самых влиятельных фигур в политической системе страны.

В апреле 2019 года под руководством возглавляемой им спецкомиссии вступила в силу новая конституция, которая учредила посты президента и премьер-министра, а также частично легализовала частную собственность.

Ранее российский МИД осудил нападки США в адрес бывшего президента республики. Вашингтон выдвинул против Кастро обвинения на фоне усиления давления на кубинское правительство.