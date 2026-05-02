Внук Кастро: малые модульные реакторы из РФ могли бы стать решением для Кубы

Внук Кастро: малые реакторы из РФ помогли бы Кубе справиться с энергодефицитом Внук Кастро: малые модульные реакторы из РФ могли бы стать решением для Кубы

Москва2 мая Вести.Малые модульные реакторы из России могли бы помочь Кубе справиться с дефицитом электроэнергии. Об этом заявил внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что для преодоления энергодефицита в республике уже начали расширять возможности по использованию солнечной энергии.

Есть иные варианты, которые можно было бы по крайней мере рассмотреть - это модульные малые ядерные реакторы, которые очень развиты здесь [в России] цитирует его агентство

США 1 мая расширили список односторонних ограничений в отношении Кубы. Глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья заявил, что объявленные Вашингтоном санкции нарушают Устав ООН.