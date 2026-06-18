Пиотровский заявил, что между РФ и Узбекистаном постоянно идет культурный диалог Пиотровский: культурный коридор между РФ и Узбекистаном существовал всегда

Москва18 июн Вести.Культурный коридор между Санкт-Петербургом и Самаркандом существовал всегда. Сохраняются старые связи, и открываются новые совместные выставки. Об этом генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал в интервью ИС "Вести".

Культурный коридор существовал всегда. Из Петербурга в Самарканд – это прямой, абсолютно культурный коридор. Кто не знает, должен обязательно знать, что купол мечети петербургской, которая является самой красивой мечетью в Европе, скопирована с купола [мавзолея] Гур-Эмира в Самарканде сказал Пиотровский

Культурные связи, налаженные еще в советское время, сейчас продолжают функционировать, и при желании можно налаживать новые, подчеркнул он.

У нас есть старые связи, которые очень хорошо функционируют и работают, и продолжаются. Наша экспедиция работает в Узбекистане. … У нас очень много разных интересных связей, которые надо сейчас немножко по-новому вытаскивать, объяснять, рассказывать. Так что при желании мосты существуют, их можно развивать подытожил Пиотровский

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия ожидает вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, Ташкент сегодня активно участвует в сотрудничестве государств внутри СНГ и ЕАЭС, а также развивает транспортно-логистические связи с РФ.