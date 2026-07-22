Москва22 июл Вести.Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета, народный артист России Борис Эйфман в интервью ИС "Вести" в день 80-летия рассказал, почему решил создать свой авторский театр.

Свой юбилей балетмейстер встретил глубоко личной постановкой – на сцене Александринского театра "Страсти по Мольеру". Французский драматург – близкий для хореографа художник, который также десятилетиями развивал свой авторский театр.

Я не мог быть в рамках, не потому что я такой особенный. Потому что я считал, что балеты Юрия Григоровича, на которых я учился, балеты Леонида Якобсона, Игоря Бельского – это прекрасное искусство. Но я должен был идти своим путем. Я не должен был быть плагиатом этих великих художников. Я должен был найти свой путь в искусстве, потому что я художник рассказал Борис Эйфман

Логичным продолжением его художественной философии стало открытие Академии танца, где все подчинено одной амбициозной цели — воспитать технически безупречного и при этом глубоко чувствующего танцовщика. Академия задумывалась не как очередное хореографическое училище, а как лаборатория танца. Ее выпускники работают в ведущих театрах страны — от Мариинского до Большого.

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Президент РФ Владимир Путин присвоил хореографу и балетмейстеру звание Героя Труда России.