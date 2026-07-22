"Ведет нас за собой": балерина Абашова рассказала о методах работы Эйфмана Балерина Абашова: Борис Эйфман заряжает своим примером всех артистов

Москва22 июл Вести.Народная артистка России, ведущая солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова в интервью ИС "Вести" рассказала о восхищающей работоспособности балетмейстера, отмечающего 80-летие.

Борис Эйфмана создал не только авторский театр, но и Академию танца. Она задумывалась не как очередное хореографическое училище, а как лаборатория танца, которая воспитывает универсальных артистов балета. Ее выпускники работают в ведущих театрах страны – от Мариинского до Большого.

Он своей работой, своим примером заряжает всех артистов. Другие люди работают не так. Борис Яковлевич приходит к шести утра на работу и готовится к репетициям, потом на всех репетициях он не сидит, а постоянно что-то делает… Он ведет нас за собой поделилась Абашова

Она добавила, что балетмейстер всегда на своем примере показывает хореографию, может и прыжок сделать, и партнершу поднять.

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил хореографу и балетмейстеру звание Героя Труда России.