Импульс новой хореографии: как Эйфман решил поставить балет под Pink Floyd Борис Эйфман рассказал, почему решил поставить балет на музыку Pink Floyd в СССР

Москва22 июл Вести.Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета, народный артист России Борис Эйфман в интервью ИС "Вести" рассказал, почему решить поставить балет на музыку британской группы Pink Floyd в советское время.

В 1980-е годы Борис Эйфман представил балет на музыку практически запрещенной в Советском Союзе группы. Балетмейстер рассказал, что впервые услышал ее в "Артеке", где работал начинающим хореографом.

Я не знал даже, что это Pink Floyd, потому что я не был знатоком рок-музыки. Но она мне так понравилась, так вдохновила меня. Я почувствовал в ней импульс для какой-то новой хореографии, новой формы, новой энергии танца. И она, конечно, очень резко контрастировала с тем, что тогда существовало на сцене нашего балетного театра в Советском Союзе. И то, что я услышал в этой музыке, это мотивация для того, чтобы изменить свой стиль хореографии поделился хореограф

Он подчеркнул, что это не была попытка бунта или провокация, эта постановка решала важную задачу.

Это не было попыткой быть в контрах. Это была попытка изменить себя и изменить отношение молодежи к балетному театру, потому что мне нужно было привлечь новую аудиторию, молодую рассказал Эйфман

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Народная артистка России, ведущая солистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова рассказала о восхищающей работоспособности балетмейстера, отметив, что он своим примером заряжает всех артистов.