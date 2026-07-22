"Все было не зря": балетмейстер Эйфман назвал главную задачу своей работы Борис Эйфман: наша главная задача – изменить отношение к балету

Москва22 июл Вести.Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман в интервью ИС "Вести" рассказал, что видит главной задачей своего театра и Академии танца сделать балет интровертным, запустить внутрь каждого человека.

Все время художественная стратегия Бориса Эйфмана, главного автора-хореографа театра, строилась на противопоставлении себя "граниту" академических театров. Он создавал авторскую методику без гарантированного признания и собственной сцены.

Все было не зря, и то, что мы делали, это действительно было очень важно. [Мы хотели] изменить отношение людей вообще к балетному искусству, потому что наша главная задача была сделать балет не экстравертным, а интровертным, чтобы балет вошел внутрь человека, чтобы открыть какие-то новые резервные возможности в этом искусстве и сделал его ближе к человеку, к его нутру, к его душе подчеркнул балетмейстер

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. Свой юбилей балетмейстер встретил глубоко личной постановкой, поставив на сцене Александринского театра "Страсти по Мольеру". Французский драматург – близкий для хореографа художник, который также десятилетиями развивал свой авторский театр.