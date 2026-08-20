Москва20 авг Вести.Вторая половина августа порадует жителей Санкт-Петербурга потеплением до +21 градуса в ближайшие дни. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, после того, как дожди ослабеют, температура воздуха войдет в рамки климата.

С сегодняшнего дня из-за отхода циклона дожди в Санкт-Петербурге ослабеют и приобретут кратковременный характер. В такой ситуации температура станет быстро повышаться, и войдет в рамки климата финала августа – после вчерашних +15, на берегах Невы потеплеет до +19...+21 рассказал Заводченков

Синоптик также отметил, что на северо-западе европейской России поля фронтальной облачности успели избавиться от большей части своих запасов влаги, и поэтому интенсивность осадков будет существенно слабее.