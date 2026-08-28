Москва28 авг Вести.В Москве 28 августа проводилось тестовое голосование перед выборами в Госдуму. В нем приняли участие более 740 тысяч горожан, которые решали, нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник А. С. Пушкину или он должен остаться на своем нынешнем месте. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Большинство горожан выразили мнение, что нужно оставить памятник Александру Пушкину на прежнем месте на Пушкинской площади говорится в сообщении

Проведение теста позволило проверить систему электронного голосования перед выборами, которые пройдут в Москве в сентябре 2026 года. Испытание прошло успешно.