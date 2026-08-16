На парковках вместо "Р" могут появиться знаки "П" Юрист объяснил, как заменить знак "Р" на "П" на парковках

Москва16 авг Вести.Поправки в ГОСТ Р 52290-2024 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" позволят заменить буквы в дорожных знаках на парковке, заявил NEWS.ru эксперт по сертификации, основатель Российского проекта "Стандарт-Москва" Алексей Тюльпин. Так он прокомментировал инициативу заменить латинскую букву "Р" на русскую "П" на знаках парковки.

Основная поправка нужна в ГОСТ Р 52290-2024, где закреплены технические требования к дорожным знакам и изображение знака 6.4 "Парковка". В приложениях с графикой знака латинскую «P» нужно заменить на русскую "П". После этого надо синхронизировать ГОСТ Р 52289-2019, который описывает применение дорожных знаков, и приложение к Правилам дорожного движения, где знак 6.4 тоже изображен. сказал Тюльпин

Старые знаки можно менять по мере плановой замены, ремонта парковок и обновления дорожной инфраструктуры, считает юрист. Новые знаки после вступления поправок уже должны выпускаться и устанавливаться с русской буквой. Такой порядок позволит привести дорожные стандарты к языковой политике государства без затрат на одномоментную замену всех табличек,

По словам юриста, инициатива заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковочных знаках выглядит здраво. Парковка находится в российском городе, знак обращен к российскому водителю, а государственный язык в России русский. Если в публичной среде государство последовательно уходит от лишней латиницы, дорожные обозначения тоже должны проходить такую же проверку.

ГОСТ - не музейный экспонат. Он нужен для того, чтобы технические нормы совпадали с действующим регулированием и реальной практикой. Когда меняется подход государства к языку публичных надписей, стандарты должны двигаться вместе с ним. считает эксперт

Иначе получается странная ситуация, когда вывески и информация для граждан переводятся на русский язык, а один из самых массовых дорожных символов остается на латинице по инерции.