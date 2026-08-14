Ямпольская: вывески на русском необходимы, чтобы понимать их без переводчика

Ямпольская рассказала, почему необходим закон о вывесках на русском языке Ямпольская: вывески на русском необходимы, чтобы понимать их без переводчика

Москва14 авг Вести.Принятый закон о вывесках на русском необходим, потому что граждане должны понимать их без переводчика, а также чувствовать, что в стране уважают национальный язык. Об этом в интервью KP.RU рассказала советник президента России Елена Ямпольская.

Она отметила, что меры не демонстрируют борьбу с иностранными словами – цель иная.

Человек должен понимать вывеску без словаря и переводчика. Я уже не говорю о том, чтобы у него должно быть внутреннее ощущение, что здесь уважают русский язык объяснила советник

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу нормы Федерального закона № 168-ФЗ, согласно которым бизнес должен использовать русский язык на вывесках, указателях, ценниках и информационных табличках.