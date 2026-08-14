Ямпольская: в РФ впервые появился документ стратегического планирования по языку

Советник президента рассказала о создании реестра языков народов России Ямпольская: в РФ впервые появился документ стратегического планирования по языку

Москва14 авг Вести.В России впервые появился документ стратегического планирования, относящийся к языку. Об этом в беседе с KP.RU рассказала советник российского лидера Елена Ямпольская.

По ее словам, создание соответствующего реестра является поручением президента России Владимира Путина. Ямпольская уточнила, что документ поможет в систематизации всего лингвистического богатства страны.

У нас впервые появился документ стратегического планирования, относящийся к языку. И к русскому, и ко всем многочисленным языкам наших народов сказала она

Советник президента также рассказала, что осенью в Государственную думу внесут обновленный закон о языках, поскольку текущее законодательство в этой сфере к настоящему моменту устарело.