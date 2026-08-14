Москва14 авгВести.Искусственный интеллект не представляет никакой угрозы для русского языка, заверила советник президента России Елена Ямпольская, сообщает KP.RU.
В ходе беседы журналист напомнил об использовании нейросетей для расшифровки аудиозаписей, в результате чего искусственный интеллект время от времени допускает абсурдные ошибки.
Я никаких угроз для русского языка тут не вижу. Просто нельзя демонизировать технологиизаключила советник президента
Также Ямпольская рассказала, почему необходим принятый закон о вывесках на русском языке.