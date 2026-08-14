Ямпольская не видит в ИИ угрозы для русского языка Советник президента РФ Ямпольская призвала не демонизировать технологии ИИ

Москва14 авг Вести.Искусственный интеллект не представляет никакой угрозы для русского языка, заверила советник президента России Елена Ямпольская, сообщает KP.RU.

В ходе беседы журналист напомнил об использовании нейросетей для расшифровки аудиозаписей, в результате чего искусственный интеллект время от времени допускает абсурдные ошибки.

Я никаких угроз для русского языка тут не вижу. Просто нельзя демонизировать технологии заключила советник президента

Также Ямпольская рассказала, почему необходим принятый закон о вывесках на русском языке.