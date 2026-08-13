Москва13 авг Вести.Россия стала для здоровой части человечества спасительным ковчегом. Так считает советник президента РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Слова Ямпольской приводит ТАСС.

Сегодня Россия фактически выполняет роль Ноева ковчега для здоровой части человечества отмечает советник президента России

По ее словам, РФ в бушующем океане безумия, абсурда, разрушения традиционных ценностей и расчеловечивания осталась причалом, к которому устремляются духовно зрелые и психологически устойчивый люди.

Те, кто хочет сохранить в себе человеческое, несмотря ни на что добавила Ямпольская

По оценке Елены Ямпольской, именно поэтому русский язык будет не только сохранять, но с каждым годом приумножать свои позиции в мире.

Ранее Ямпольская отметила, что сейчас в России 11 нормативных словарей, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка. С 1 января 2027 года в состав "Национального словарного фонда" войдет двенадцатый словарь – фразеологический.

Ямпольская также сообщила о разработке нового национального стиля для детских площадок.