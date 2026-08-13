Ямпольская: детские площадки в России оформят в стиле народных промыслов

В России разработали национальный стиль для детских площадок Ямпольская: детские площадки в России оформят в стиле народных промыслов

Москва13 авг Вести.В России разработали концепцию детских игровых площадок, оформленных в стиле традиционных народных промыслов. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

По ее словам, при оформлении площадок будут использовать образы русских игрушек и изделий народно-художественных промыслов.

Разработана новая концепция детских игровых площадок, оформленных в образах традиционных народных промыслов России рассказала Ямпольская журналистам

Первую такую площадку по мотивам дымковской игрушки откроют в сентябре в Екатеринбурге.