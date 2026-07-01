Украденный памятник Пушкину в Германии был подарен городом-побратимом Щелково Глава Щелкова: кража памятника Пушкину в побратиме Германии противоречит дружбе

Москва2 июл Вести.Похищение подаренного подмосковным округом Щелково памятника Пушкину побратиму Хемер в Германии - акт вандализма, он противоречит принципам дружбы, заявил РИА Новости глава Щелкова Андрей Булгаков.

Ранее посольство России в ФРГ сообщило о краже бронзового памятника Пушкину в Хемере.

Памятник Александру Пушкину - символ общей истории, культуры и времени, когда наши города и страны стремились укреплять дружбу. Его похищение – акт вандализма сказал Булгаков

Он подчеркнул, что уничтожить памятник просто, а вот стереть многовековую культуру невозможно.

Автором бронзовой фигуры Пушкина высотой около 1,8 метра является скульптор Григорий Потоцкий. Памятник торжественно открыли 24 сентября 1994 года.