Москва19 апрВести.Московский музей имени А.С. Пушкина, который днем 19 апреля неожиданно закрылся по техническим причинам, возобновил работу.
ГМИИ им. А.С. Пушкина открыт и работает в штатном режимесообщается в Telegram-канале музея
Посетителям, которые не смогли попасть в музей, пока он был закрыт, предложили заполнить заявление на возврат средств за билеты, а тем, кто прошел квест "Я покажу тебе музей", но не получил приз, – написать на электронную почту музея.
В ГМИИ им. А.С. Пушкина принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.
Что именно стало причиной закрытия музея, не уточняется.