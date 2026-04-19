Пушкинский музей в Москве открылся для посетителей

Москва19 апр Вести.Московский музей имени А.С. Пушкина, который днем 19 апреля неожиданно закрылся по техническим причинам, возобновил работу.

ГМИИ им. А.С. Пушкина открыт и работает в штатном режиме сообщается в Telegram-канале музея

Посетителям, которые не смогли попасть в музей, пока он был закрыт, предложили заполнить заявление на возврат средств за билеты, а тем, кто прошел квест "Я покажу тебе музей", но не получил приз, – написать на электронную почту музея.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина принесли гражданам извинения за доставленные неудобства.

Что именно стало причиной закрытия музея, не уточняется.