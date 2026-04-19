Москва19 апрВести.В воскресенье, 19 апреля, по техническим причинам закрылся вход в здания ГМИИ А.С. Пушкина, сообщается в Telegram-канале музея.
Информация о возобновлении работы будет опубликована на сайте и в социальных сетях музея.
Посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 днейговорится в сообщении
В музее принесли извинения за доставленные неудобства. Характер технических причин, ставших причиной закрытия музея, пока не уточняется.