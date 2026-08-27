Москва27 авг Вести.Идея режиссера Никиты Михалкова о переносе памятника Александру Пушкину в Москве на его прежнее место эмоционально понятна, но ее реализации может повлечь множество сложностей. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, инициатива будет вынесена на тестовое электронное голосование, где свою позицию по этому вопросу выскажут жители столицы.

Если будет принято решение о переносе памятника на его историческое место, это повлечет за собой огромное количество перемен, связанных, как ни странно, не только с пространственным решением площади, но и с целым рядом других, в том числе инфраструктурных систем отметил Швыдкой

Изначально памятник Пушкину стоял на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю, примерно в сотне метров от нынешней локации. В ночь на 14 августа 1950 года монумент перенесли на противоположную сторону Тверской улицы (в то время – улицы Горького), развернув на 180 градусов и поставив на новый фундамент.

С идеей переноса памятника на прежнее место к московским властям обратился Никита Михалков. Режиссер убежден, что возвращение скульптуры на историческую локацию станет актом восстановления справедливости и своеобразным знаком уважения к памяти поэта.

Общественный штаб по наблюдению за выборами поддержал включение вопроса о переносе памятника в тестовое голосование – оно нужно, чтобы проверить работу московской системы электронного голосования перед предстоящими выборами в Госдуму.