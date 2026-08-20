В РПЦ назвали непростым процесс привоза мощей Спиридона Тримифунтского в Россию РПЦ: привоз мощей Святителя Спиридона в РФ был сложным из-за русофобской истерии

Москва20 авг Вести.Привезти мощи Спиридона Тримифунтского в Россию было непросто, в том числе из-за русофобской истерии в ряде европейских стран. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".

Кипшидзе назвал большим событием привоз мощей Спиридона Тримифунтского в Россию. Святой является особо чтимым в русской культуре.

Это был непростой процесс, который требовал, с одной стороны, организационных усилий, с другой стороны, определенной решительности со стороны греческих церковных иерархов, которые находятся под давлением. Мы не можем исключать эту русофобскую истерию, которая есть в ряде европейских стран, выражающаяся в отмене русской культуры, ограничении культурных связей между народами Западной Европы, в том числе в религиозной сфере сказал представитель РПЦ

С 20 августа до 20 сентября 2026 года святыня посетит 13 городов: от Чебоксар и Казани до Хабаровска и Москвы.