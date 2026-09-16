Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона увеличилось до 7 часов

РПЦ: время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона – 7 часов Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона увеличилось до 7 часов

Москва16 сен Вести.Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя увеличилась до 6–7 часов. Об этом сообщает Информационная служба Московской городской епархии РПЦ в социальной сети "ВКонтакте".

Паломников призвали набраться терпения, не создавать суету и провести время с пользой – в молитве святому.

Прикосновение к святыне длится считанные секунды, но этим не исчерпывается общение человека со святым. Значение имеет и время ожидания. Человек на время оставляет земные попечения и ждет встречи со святым. Поэтому это время — время молитвы сказано в публикации

С 20 августа по 20 сентября 2026 года десница святителя Спиридона Тримифунтского приносится с острова Керкира в тринадцать городов России.