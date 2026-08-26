Мощи Спиридона Тримифунтского в среду прибудут в Нижний Новгород для поклонения Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Нижний Новгород в среду на сутки

Москва26 авг Вести.Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского перевезут в Нижний Новгород днем в среду, 26 августа. В течение суток мощам святого можно будет поклониться в Кафедральном соборе Александра Невского, сообщило РИА Новости со ссылкой на Нижегородскую епархию.

Днем ранее ковчег доставили из Казани в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, откуда его доставят в областной центр.

Торжественная встреча мощей в Нижнем Новгороде на Стрелке (месте слияния Оки и Волги) состоится в 16.30, откуда крестный ход с мощами проследует до Кафедрального собора во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Планируется всенощное бдение и молебны каждый час. Для всех желающих будет обеспечен круглосуточный доступ к мощам рассказали в епархии

В четверг, 27 августа, в 16.00 святыню проводят в Санкт-Петербург.

Десница святителя Спиридона Тримифунтского постоянно хранится на греческом острове Корфу. В Россию святыню привезли 17 августа, обратно ее доставят 20 сентября. Поклониться мощам смогут жители 12 регионов РФ.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. Бывший пастух, в конце жизни он стал епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Он также славился делами благотворительности, раздавал деньги нуждающимся. Около 348 года святитель Спиридон скончался, был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века его мощи были перенесены в Константинополь, а в 1453 году – на остров Корфу в город Керкира, где и хранятся до сих пор.