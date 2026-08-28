Святыня с греческого острова Корфу прибыла в Санкт-Петербург Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского встретили в Петербурге

Москва28 авг Вести.Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Святыня прибыла в Россию с греческого острова Корфу и будет доступна для поклонения верующих до 31 августа, пишет ТАСС.

Ковчег доставили в сопровождении греческой делегации во главе с архимандритом Иларионом (Михаэлем). Святыню в соборе встретили епископ Кронштадтский Вениамин, духовенство Санкт-Петербургской епархии, представители городских властей и несколько тысяч верующих.

Поистине для нас, для всего Санкт-Петербурга, Пасхальный день. Мы сегодня с вами имеем удивительную благость и великую честь встречать мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунтского сказал епископ Вениамин, обращаясь к собравшимся

Архипастырь также поблагодарил греческую делегацию за принесение святыни в Петербург, подчеркнув, что ее прибытие демонстрирует единство православных церквей.

Архимандрит Иларион (Михаэль) отметил, что для греческой делегации пребывание в России стало "большой радостью и благословением Божьим". Он передал верующим благословение митрополита Керкирского Нектария.

С 28 по 30 августа приложиться к деснице можно будет с 06:30 до 23:00, а 31 августа — с 06:30 до 13:00. После этого ковчег отправится в Псков. В дни пребывания святыни в Петербурге духовенство будет совершать молебны с акафистом святителю.

Десница святителя Спиридона прибыла в Россию по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пробудет в стране до 20 сентября.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и считается одним из наиболее почитаемых христианских святых. Спиридон был избран епископом Тримифунта и, согласно церковному преданию, обладал даром прозорливости и совершал многочисленные чудеса. Он также участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее.