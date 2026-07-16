Мощи адмирала Ушакова на два дня перенесут в Казанский собор Санкт-Петербурга Мощи адмирала Ушакова 18-19 июля будут находиться в Казанском соборе Петербурга

Москва16 июл Вести.Рака с мощами святого адмирала Федора Ушакова в преддверии Дня Военно-морского флота будет доставлена в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

Как говорится в сообщении, мощи были принесены в Кронштадт из Санаксарского монастыря 14 июля. По этому случаю в Никольском морском соборе прошел молебен.

Святыня будет находиться в Казанском соборе 18-19 июля, а с 22 по 26 июля ей можно будет поклониться в Никольском морском соборе Кронштадта.

Адмирал Ушаков был канонизирован в 2001 году как местночтимый святой (Прим.ред. – канонизированный в рамках отдельной епархии), а в 2004 году прославлен для общецерковного почитания. Мощи воина хранятся в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Санаксарского монастыря в Мордовии.