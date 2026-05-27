Москва27 маяВести.В праздничных богослужениях по случаю празднования Курбан-байрам в Санкт-Петербурге приняли участие до 300 тысяч мусульман, сообщается на странице Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России во "ВКонтакте".
В этом году к Соборной мечети … на праздничную молитву Курбан-Байрам собрались порядка 120 000 верующихсказано в сообщении
На праздничный намаз к Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе города пришли более 100 тысяч мусульман. Около 30 тысяч человек посетили молельный дом на Сенной площади, еще примерно 7 тыс. человек молились в духовно-просветительском центре в Красном селе и в молельном доме на улице Беринга.
После праздничного намаза все верующие разошлись по домам для продолжения праздника. По словам председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтия шейха Равиля-Хазрат Панчеева, праздничные мероприятия были организованы на высоком уровне.