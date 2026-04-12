Москва12 апр Вести.В Санкт-Петербурге тысячи верующих пришли в ночь с 11 на 12 апреля в Казанский собор на пасхальное богослужение. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий говорится в сообщении

К прихожанам присоединились городские и федеральные чиновники. Среди высокопоставленных лиц были первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Заксобрания города Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский.

Праздничное богослужение в главном соборе города объединило всех верующих.