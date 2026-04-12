Москва12 апр Вести.Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, сообщил корреспондент ТАСС.

Для общей молитвы в главный христианский праздник в храм пришли... полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя, председатель петербургского заксобрания Александр Бельский, депутат Госдумы Михаил Романов, вице-губернатор города Борис Пиотровский, ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил репортер

Ранее сообщалось, что на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя прибыл Президент России Владимир Путин.