В Севастополе простятся с о. Георгием Поляковым, духовником Черноморского флота В Севастополе простятся с настоятелем Никольского храма-памятника отцом Георгием

Москва10 июл Вести.В субботу, 11 июля, в Севастополе простятся с настоятелем Никольского храма-памятника митрофорным протоиереем Георгием Поляковым. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".

Ранее в Крымской митрополии сообщили, что священнослужитель скончался 8 июля на 73 году жизни после продолжительной болезни.

В Никольском храме на Братском кладбище в течение всей субботы можно будет проститься с отцом Георгием Поляковым. Литургия и отпевание пройдут в 8 утра в воскресенье сказано в публикации

В 1990-е годы отец Георгий был благочинным Севастопольского округа и участвовал в возрождении духовной жизни и восстановлении многих храмов города. Позднее он окормлял военнослужащих Черноморского флота и даже ходил с ними в дальние морские походы.

В последние годы Отец Георгий добивался присвоения Братскому кладбищу статуса военного мемориала, писал книги. В 2023 году ему присудили городскую литературную премию имени Льва Толстого за историческое фэнтези "Железо и кровь".